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Луческу может возглавить «Бурсаспор»

Источник:  Sport.roКомментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может подписать контракт с турецким «Бурсаспором». Об этом сообщает румынское издание Sport.ro.

Также сообщается, что в новом клубе румынский специалист хочет зарабатывать в новом клубе 3,5 миллиона евро. Напомним, что 71-летний Мирча Луческу был уволен с поста главного тренера «Зенита».

Напомним также, что до этого Луческу тренировал «Шахтер», с которым, в частности, выиграл Кубок УЕФА.

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