Луческу может возглавить «Бурсаспор»
Источник: Sport.roКомментарии
Бывший главный тренер «Зенита»
Мирча Луческу может подписать контракт с турецким «Бурсаспором». Об этом
сообщает румынское издание Sport.ro.
Также сообщается, что в
новом клубе румынский специалист хочет зарабатывать в новом клубе 3,5 миллиона
евро. Напомним, что 71-летний Мирча Луческу был уволен с поста главного тренера
«Зенита».
Напомним также, что до этого
Луческу тренировал «Шахтер», с которым, в частности, выиграл Кубок УЕФА.
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