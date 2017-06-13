Луческу может возглавить «Бурсаспор»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может подписать контракт с турецким «Бурсаспором». Об этом сообщает румынское издание Sport.ro.

Также сообщается, что в новом клубе румынский специалист хочет зарабатывать в новом клубе 3,5 миллиона евро. Напомним, что 71-летний Мирча Луческу был уволен с поста главного тренера «Зенита».

Напомним также, что до этого Луческу тренировал «Шахтер», с которым, в частности, выиграл Кубок УЕФА.