Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт- : -Кливленд
Футбол  Англия- : -Франция
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» проявляет интерес к Марезу

Источник:  MirrorКомментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез привлек внимание «Ювентуса». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, если «Юве» не удается приобрести у «Баварии» Дугласа Косту, они сосредоточат внимание на Марезе. Ранее алжирский  хавбек заявил, что хочет покинуть «Лестер».

В минувшем сезоне 26-летний Рияд Марез провел  48 матчей за «Лестер» и забил десять мячей при семи голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» готов заплатить «Роме» за Паредеса 25 миллионов евро«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта«Арсенал» ведет переговоры о трансфере форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Об этом сообщают британские СМИ.Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»Защитник «Дженоа» Армандо Иццо отказался переходить в «Зенит», сообщил Calciomercato.com.Юсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛЮсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Джанлуиджи Буффон: Переход Щесны в «Ювентус» станет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарейГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон косвенно подтвердил, что вратарь Войцех Щестны продолжит карьеру в туринском клубе.«Ростов» просматривает защитника «Атлантаса»Защитник литовского «Атлантаса» Сергей Обивалин находится на просмотре в «Ростове».«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ромы»Санкт-петербургский «Зенит» близок к приобретению аргентинского полузащитника итальянской «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает IlSussidiario.«Ахмат» просматривает российского полузащитника «Вильярреала» ШвецаРоссийский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец в настоящее время находится на просмотре в «Ахмате», сообщает официальный твиттер грозненцев.Агенты Корне отказались от встречи с представителями «Спартака»Агенты нападающего французского «Лиона» Максвелла Корне отказались от встречи с представителями московского «Спартака» сообщает L'Equipe.Раньери возглавит «Нант»Известный итальянский специалист Клаудио Раньери станет главным тренером французского «Нанта», сообщает Sun.«Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего форварда «Лиона»Московский «Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего ивуарийского форварда французского «Лиона» Максвелла Корне. Об этом информирует издание Le ParisienДжанлуиджи Буффон: С вероятностью 99,9% завершу карьеру после чемпионата мира в РоссииГолкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира по футболу 2018 года.«Урал» подпишет экс-защитника «Оренбурга» ОйеволеГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с защитником Адесойе Ойеволе, в прошлом сезоне выступавшим за «Оренбург».Бенальо подпишет контракт с «Монако»33-летний швейцарский голкипер Диего Бенальо пополнит состав «Монако».Фелиппе Коутиньо: У меня долгосрочный контракт с «Ливерпулем», о переходе в «Барселону» говорить сложноПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стал обсуждать вопрос своего возможного перехода в «Барселону».«Эвертон» собирается пригласить экс-игрока «Барселоны»Руководство «Эвертона» ведет переговоры о трансфере нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса. Об этом сообщает ESPN FC.«Тосно» претендует на игрока сборной БелоруссииКак сообщает «Прессбол», ряды «Тосно» этим летом может пополнить защитник брестского «Динамо» Максим Витус.Янузай может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Аднан Янузай может перебраться в чемпионат Испании.Вальбуэна вылетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна будет играть за турецкий «Фенербахче».Перишич согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Футбол
Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Переход Щесны в «Ювентус» станет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарей
Футбол
Макеев попрощался со «Спартаком»
Футбол
Зобнину сделали операцию, срок восстановления - около шести месяцев
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы