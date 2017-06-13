«Ювентус» проявляет интерес к Марезу

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез привлек внимание «Ювентуса». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, если «Юве» не удается приобрести у «Баварии» Дугласа Косту, они сосредоточат внимание на Марезе. Ранее алжирский хавбек заявил, что хочет покинуть «Лестер».

В минувшем сезоне 26-летний Рияд Марез провел 48 матчей за «Лестер» и забил десять мячей при семи голевых передачах.