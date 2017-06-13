«Ювентус» проявляет интерес к Марезу
Источник: MirrorКомментарии
Полузащитник «Лестера»
Рияд Марез привлек внимание «Ювентуса». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Mirror, если «Юве» не удается приобрести у «Баварии»
Дугласа Косту, они сосредоточат внимание на Марезе. Ранее алжирский хавбек заявил, что хочет покинуть «Лестер».
В минувшем сезоне
26-летний Рияд Марез провел 48 матчей за
«Лестер» и забил десять мячей при семи голевых передачах.
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