День в истории. Ринату Дасаеву исполнилось 60 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день
рождения бывший вратарь «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев. Ему
исполнилось 60 лет.
Также Дасаев выступал за «Волгарь»
и «Севилью». Дважды стал чемпионом СССР,
завоевал серебряные медали Евро-1988, бронзовые медали Олимпиады-1980. Шесть
раз получал приз «Вратарь года», один раз был признан лучшим футболистом СССР.
В настоящее время входит в тренерский штаб «Спартак-2».
В 1988 году Дасаев был
признан лучшим вратарем мира по версии МФФИИС.
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