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День в истории. Ринату Дасаеву исполнилось 60 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения бывший вратарь «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев. Ему исполнилось 60 лет.

Также Дасаев выступал за «Волгарь» и «Севилью».  Дважды стал чемпионом СССР, завоевал серебряные медали Евро-1988, бронзовые медали Олимпиады-1980. Шесть раз получал приз «Вратарь года», один раз был признан лучшим футболистом СССР. В настоящее время входит в тренерский штаб «Спартак-2».

В 1988 году Дасаев был признан лучшим вратарем мира по версии МФФИИС.

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