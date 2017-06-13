День в истории. Кейсуке Хонде исполнился 31 год
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день
рождения полузащитник «Милана» и сборной Японии Кейсуке Хонда. Ему исполнился
31 год.
Ранее также выступал за «Нагою
Грампус», «Венло» и ЦСКА. Вместе с московскими армейцами он стал чемпионом России,
выиграл Суперкубок России и дважды стал победителем Кубка России.
Вместе с «Миланом» Хонда
выиграл Суперкубок Италии, вместе со сборной победил на Кубке Азии.
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