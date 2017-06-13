День в истории. Кейсуке Хонде исполнился 31 год

Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Милана» и сборной Японии Кейсуке Хонда. Ему исполнился 31 год.

Ранее также выступал за «Нагою Грампус», «Венло» и ЦСКА. Вместе с московскими армейцами он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок России и дважды стал победителем Кубка России.

Вместе с «Миланом» Хонда выиграл Суперкубок Италии, вместе со сборной победил на Кубке Азии.