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День в истории. Кейсуке Хонде исполнился 31 год

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Милана» и сборной Японии Кейсуке Хонда. Ему исполнился 31 год.

Ранее также выступал за «Нагою Грампус», «Венло» и ЦСКА. Вместе с московскими армейцами он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок России и дважды стал победителем Кубка России.

Вместе с «Миланом» Хонда выиграл Суперкубок Италии, вместе со сборной победил на Кубке Азии.

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