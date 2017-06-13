День в истории. Шарунасу Марчюленису исполнилось 53 года

Сегодня отмечает день рождения известный советский и литовский баскетболист Шарунас Марчюленис. Ему исполнилось 53 года.

Выступал за «Статибу», «Голден Стэйт», «Денвер», «Сиэтл», «Сакраменто», сборные СССР и Литвы. Олимпийский чемпион 1988 года (сборная СССР), бронзовый призер ОИ-1992 и ОИ-1996 в составе сборной Литвы.

Также его активе две серебряные медали и одна бронзовая на чемпионате Европы. Член баскетбольного Зала славы и Зала славы ФИБА.