Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче с Англией

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Франции и Англии. Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу французов 1.87, на победу англичан – 4.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

Матч начнется в 22:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.