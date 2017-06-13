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Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче с Англией

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Франции и Англии. Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу французов 1.87, на победу англичан – 4.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

Матч начнется в 22:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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