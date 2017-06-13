Букмекеры считают сборную Франции фаворитом в матче с Англией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится
товарищеский матч между сборными Франции и Англии. Букмекеры считают, что
больше шансов на победу у хозяев.
Согласно букмекерским
котировкам, коэффициент на победу французов 1.87, на победу англичан – 4.40.
Ничья оценивается коэффициентом 3.45.
Матч начнется в 22:00 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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