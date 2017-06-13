Букмекеры считают, что в матче «Химки» - ЦСКА у гостей больше шансов на победу

Сегодня состоится третий матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. Букмекеры считают, что победу, скорее всего, одержат гости.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу ЦСКА составляет 1.30, на победу «Химок» - 3.80. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 14.0.

Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



