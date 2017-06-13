Букмекеры считают, что в матче «Химки» - ЦСКА у гостей больше шансов на победу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится третий
матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. Букмекеры считают,
что победу, скорее всего, одержат гости.
Согласно букмекерским
котировкам, коэффициент на победу ЦСКА составляет 1.30, на победу «Химок» -
3.80. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 14.0.
Матч начнется в 17:30 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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