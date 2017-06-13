Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт103 : 95Кливленд
Футбол  Англия- : -Франция
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» начнет переговоры с «Тоттенхэмом» по Уокеру

Источник:  Sky SportsКомментарии

Интерес к защитнику «Тоттенхэма» Кайлу Уокеру проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, переговоры начнутся на нынешней неделе. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что им удастся подписать игрока за сумму около 40 миллионов фунтов. Впрочем, «Тоттенхэм» хочет выручить за него не менее 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне 27-летний Кайл Уокер провел 39 матчей за «Тоттенхэм», в его активе шесть голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Эвертон» интересуется братом Поля ПогбаЗащитник «Сент-Этьена» Флорентен Погба может перейти в «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.Ибрагимович начал переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»Шведский форвард Златан Ибрагимович ведет переговоры о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает Yahoo! Sport.«Зенит» готов заплатить «Роме» за Паредеса 25 миллионов евро«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» проявляет интерес к МарезуПолузащитник «Лестера» Рияд Марез привлек внимание «Ювентуса». Об этом сообщают британские СМИ.«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта«Арсенал» ведет переговоры о трансфере форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Об этом сообщают британские СМИ.Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»Защитник «Дженоа» Армандо Иццо отказался переходить в «Зенит», сообщил Calciomercato.com.Юсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛЮсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Джанлуиджи Буффон: Переход Щесны в «Ювентус» станет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарейГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон косвенно подтвердил, что вратарь Войцех Щестны продолжит карьеру в туринском клубе.«Ростов» просматривает защитника «Атлантаса»Защитник литовского «Атлантаса» Сергей Обивалин находится на просмотре в «Ростове».Терри рассматривает предложение от «Астон Виллы»Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри рассматривает предложение от выступающей во втором по силе английском дивизионе «Астон Виллы» из Бирмингема, сообщает Skysports.com.«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ромы»Санкт-петербургский «Зенит» близок к приобретению аргентинского полузащитника итальянской «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает IlSussidiario.«Ахмат» просматривает российского полузащитника «Вильярреала» ШвецаРоссийский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец в настоящее время находится на просмотре в «Ахмате», сообщает официальный твиттер грозненцев.Агенты Корне отказались от встречи с представителями «Спартака»Агенты нападающего французского «Лиона» Максвелла Корне отказались от встречи с представителями московского «Спартака» сообщает L'Equipe.«Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего форварда «Лиона»Московский «Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего ивуарийского форварда французского «Лиона» Максвелла Корне. Об этом информирует издание Le Parisien«Урал» подпишет экс-защитника «Оренбурга» ОйеволеГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с защитником Адесойе Ойеволе, в прошлом сезоне выступавшим за «Оренбург».Бенальо подпишет контракт с «Монако»33-летний швейцарский голкипер Диего Бенальо пополнит состав «Монако».Фелиппе Коутиньо: У меня долгосрочный контракт с «Ливерпулем», о переходе в «Барселону» говорить сложноПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стал обсуждать вопрос своего возможного перехода в «Барселону».«Эвертон» собирается пригласить экс-игрока «Барселоны»Руководство «Эвертона» ведет переговоры о трансфере нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса. Об этом сообщает ESPN FC.«Тосно» претендует на игрока сборной БелоруссииКак сообщает «Прессбол», ряды «Тосно» этим летом может пополнить защитник брестского «Динамо» Максим Витус.Джордан Хендерсон: У «Ливерпуля» только одна цель – выйти на групповой этап Лиги чемпионовПолузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о планах мерсисайдского клуба на будущий сезон.
Формула-1
Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с Сайнсом
Баскетбол
«Голден Стэйт» - «Кливленд». Два билета в первый ряд проданы за 133 000 долларов
Футбол
Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»
Футбол
Джанлуиджи Буффон: Переход Щесны в «Ювентус» станет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарей
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Кайл Уокер
Кайл Уокервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы