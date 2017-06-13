«Манчестер Сити» начнет переговоры с «Тоттенхэмом» по Уокеру

Интерес к защитнику «Тоттенхэма» Кайлу Уокеру проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, переговоры начнутся на нынешней неделе. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что им удастся подписать игрока за сумму около 40 миллионов фунтов. Впрочем, «Тоттенхэм» хочет выручить за него не менее 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне 27-летний Кайл Уокер провел 39 матчей за «Тоттенхэм», в его активе шесть голевых передач.