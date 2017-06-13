«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБА

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«Голден Стэйт» стал чемпионом, Макеев покинул «Спартак», Иран вышел на ЧМ-2018. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

«Голден Стэйт» - «Кливленд». Два билета в первый ряд проданы за 133 000 долларов Сегодня состоится пятый матч финала НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Билеты на первый ряд были проданы за большие деньги.

Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБА Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.

Букмекеры считают, что «Голден Стэйт» завершит серию с «Кливлендом» в пятом матче Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу финальной серии плей-офф НБА, в которой «Голден Стэйт» примет «Кливленд».

Владимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нет Обозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».

Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за 190 тысяч долларов Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он одержал победу на Олимпийских играх 1984 года, ушли с молотка за 190 тысяч долларов, сообщает «Лента.Ру».

Мозгов хотел бы, чтобы «Лос-Анджелес» выбрал на драфте НБА защитника Болла Российский центровой Тимофей Мозгов хотел бы, чтобы его клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте новичков НБА 19-летнего защитника Лонзо Болла.

Тайрон Лью: В матче с «Голден Стэйт» мы играли в свой баскетбол Главный тренер «Кливленда» Тайрон Лью поделился впечатлениями после матча финальной серии НБА против «Голден Стэйт». Напомним, что его команда победила со счетом 137:116.

Леброн Джеймс стал третьим в списке самых результативных игроков финальных серий НБА Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных игроков финальных серий НБА, сообщает RT.

Стив Керр: Мы должны побеждать «Кливленд» в пятом матче Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями после матча против «Кливленда» в финальной серии НБА. Напомним, что его команда уступила со счетом 116:137.

Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократил отставание в финальной серии НБА В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20).

Владимир Гомельский: Теодосич – гений, он подстроится под любые схемы Обозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.

Владимир Гомельский: Вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда» Обозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».

Три клуба НБА интересуются Теодосичем Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.

Джерри Уэст: «Голден Стэйт»? Не видел ни разу похожей команды Бывший игрок НБА Джерри Уэст, занимающий в данный момент должность советника «Голден Стэйт Уоррирз», поделился мнением о своей команде.

Стивен Карри: Сон – это очень важно Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал, что является важным в подготовке к матчам.

Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» нужна 16-я победа подряд Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победную серию команды в плей-офф.

Тристан Томпсон: «Кливленд» выиграет, если исправит ошибки Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсонс выразил уверенность, что его команда сможет навязать борьбу «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА.