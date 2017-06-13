«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБА
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Пятый матч финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом»
завершился победой хозяев -129:120. Эта победа принесла им чемпионский титул.
В составе победителей самым результативным стал Кевин
Дюрант, который набрал 39 очков. У «Кливленда» 41 очко набрал Леброн Джеймс. Хозяева
выиграли финальную серию со счетом 4-1. Для «Голден Стэйт» это четвертый
чемпионский титул в НБА в их истории. Отметим, что это четвертая подряд
финальная серия, в которой играют «Голден Стэйт» и «Кливленд». В трех из них
победил «Голден Стэйт».
НБА. Плей-офф
Финал
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии- 4-1
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически