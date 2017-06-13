Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Футбол  Англия- : -Франция
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пятый матч финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» завершился победой хозяев -129:120. Эта победа принесла им чемпионский титул.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который набрал 39 очков. У «Кливленда» 41 очко набрал Леброн Джеймс. Хозяева выиграли финальную серию со счетом 4-1. Для «Голден Стэйт» это четвертый чемпионский титул в НБА в их истории. Отметим, что это четвертая подряд финальная серия, в которой играют «Голден Стэйт» и «Кливленд». В трех из них победил «Голден Стэйт».

НБА. Плей-офф

Финал

Матч

Голден Стэйт - Кливленд - 129:120

Место и дата

13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии- 4-1

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Голден Стэйт» стал чемпионом, Макеев покинул «Спартак», Иран вышел на ЧМ-2018. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.«Голден Стэйт» - «Кливленд». Два билета в первый ряд проданы за 133 000 долларовСегодня состоится пятый матч финала НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Билеты на первый ряд были проданы за большие деньги.Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБАГлавный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.Букмекеры считают, что «Голден Стэйт» завершит серию с «Кливлендом» в пятом матчеБукмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу финальной серии плей-офф НБА, в которой «Голден Стэйт» примет «Кливленд».Владимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нетВладимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нетОбозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за 190 тысяч долларовКроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он одержал победу на Олимпийских играх 1984 года, ушли с молотка за 190 тысяч долларов, сообщает «Лента.Ру».Мозгов хотел бы, чтобы «Лос-Анджелес» выбрал на драфте НБА защитника БоллаРоссийский центровой Тимофей Мозгов хотел бы, чтобы его клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте новичков НБА 19-летнего защитника Лонзо Болла.Тайрон Лью: В матче с «Голден Стэйт» мы играли в свой баскетболГлавный тренер «Кливленда» Тайрон Лью поделился впечатлениями после матча финальной серии НБА против «Голден Стэйт». Напомним, что его команда победила со счетом 137:116.Леброн Джеймс стал третьим в списке самых результативных игроков финальных серий НБАФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных игроков финальных серий НБА, сообщает RT.Стив Керр: Мы должны побеждать «Кливленд» в пятом матчеГлавный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями после матча против «Кливленда» в финальной серии НБА. Напомним, что его команда уступила со счетом 116:137.Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократил отставание в финальной серии НБАВ четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20).Владимир Гомельский: Теодосич – гений, он подстроится под любые схемыОбозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.Владимир Гомельский: Вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда»Владимир Гомельский: Вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда»Обозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».Три клуба НБА интересуются ТеодосичемКлубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.Джерри Уэст: «Голден Стэйт»? Не видел ни разу похожей командыБывший игрок НБА Джерри Уэст, занимающий в данный момент должность советника «Голден Стэйт Уоррирз», поделился мнением о своей команде.Стивен Карри: Сон – это очень важноРазыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал, что является важным в подготовке к матчам.Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» нужна 16-я победа подрядЗащитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победную серию команды в плей-офф.Тристан Томпсон: «Кливленд» выиграет, если исправит ошибкиЦентровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсонс выразил уверенность, что его команда сможет навязать борьбу «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА.Кайри Ирвинг: Я до сих в шоке от концовки третьего матчаРазыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».
Футбол
Луческу может возглавить «Бурсаспор»
Футбол
«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта
Формула-1
Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с Сайнсом
Баскетбол
«Голден Стэйт» - «Кливленд». Два билета в первый ряд проданы за 133 000 долларов
все новости
Кливленд
Кливлендкалендарьстатистика
Голден Стэйт
Голден Стэйткалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости