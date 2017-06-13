«Голден Стэйт» стал чемпионом, Макеев покинул «Спартак», Иран вышел на ЧМ-2018. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.
1. «Голден Стэйт» победил «Кливленд»
и стал чемпионом НБА.
2. Сборная Ирана обыграла Узбекистан и досрочно обеспечила себе путевку на ЧМ-2018.
3. Евгений Макеев объявил
об уходе из «Спартака».
4. Клаудио Раньери станет
главным тренером «Нанта».
5. Помощник Манчини в
«Интере» и «Манчестер Сити» может войти в тренерский штаб «Зенита».
6. Златан Ибрагимович
ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси».
7. Мирча Луческу может
возглавить «Бурсаспор».
8. Антуан Гризманн продлит
контракт с «Атлетико».
10. Защитник «Дженоа»
отказался переходить в «Зенит».
Видео дня: Американский боксер
Даниэль Франко впал в кому после боя
Цитата дня: Даниил Квят:
Не уверен, что хочу работать с Сайнсом
Текст дня: Ринат Дасаев:
Дружил со всеми, кроме Бубнова
Именинники дня: Ринат
Дасаев, Кейсуке Хонда, Шарунас Марчюленис.