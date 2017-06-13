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«Голден Стэйт» стал чемпионом, Макеев покинул «Спартак», Иран вышел на ЧМ-2018. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

1. «Голден Стэйт» победил «Кливленд» и стал чемпионом НБА.

2. Сборная Ирана обыграла Узбекистан и досрочно обеспечила себе путевку на ЧМ-2018.

3. Евгений Макеев объявил об уходе из «Спартака».

4. Клаудио Раньери станет главным тренером «Нанта».

5. Помощник Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити» может войти в тренерский штаб «Зенита».

6. Златан Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси».

7. Мирча Луческу может возглавить «Бурсаспор».

8. Антуан Гризманн продлит контракт с «Атлетико».

9. «Зенит» готов заплатить «Роме» за Паредеса 25 миллионов евро.

10. Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит».

Видео дня: Американский боксер Даниэль Франко впал в кому после боя

Цитата дня: Даниил Квят: Не уверен, что хочу работать с Сайнсом

Текст дня: Ринат Дасаев: Дружил со всеми, кроме Бубнова

Именинники дня: Ринат Дасаев, Кейсуке Хонда, Шарунас Марчюленис.



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