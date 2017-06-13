Андрей Кобелев: Не думаю, что потеря Зобнина станет фатальной
Бывший главный тренер «Динамо»
Андрей Кобелев считает, что потеря полузащитника Романа Зобнина из-за травмы не
станет фатальной для сборной России на Кубке конфедераций.
— Насколько серьезной для сборной стала потеря Романа Зобнина? С
одной стороны, он быстро влился в стартовый состав сборной, с другой — не так
давно находится в команде.
— При Черчесове Зобнин регулярно
играл в основном составе, и его потеря для тренерского штаба ощутима. Но, на
мой взгляд, тот же Александр Ерохин выглядит не хуже. Не думаю, что потеря
Зобнина станет фатальной. Отсутствие Олега Шатова, Алана Дзагоева — куда более
серьезная проблема для команды, потому что сборная лишилась креативных
футболистов, а без них коллектив теряет в зрелищности. Зобнин же — потеря
восполнимая. В заявке отечественной дружины есть люди, способные его заменить, -
цитирует Кобелева RT.
Напомним, 17 июня сборная России сыграет первый матч на турнире против Новой Зеландии.