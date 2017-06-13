Андрей Кобелев: Не думаю, что потеря Зобнина станет фатальной

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что потеря полузащитника Романа Зобнина из-за травмы не станет фатальной для сборной России на Кубке конфедераций.

— Насколько серьезной для сборной стала потеря Романа Зобнина? С одной стороны, он быстро влился в стартовый состав сборной, с другой — не так давно находится в команде.

— При Черчесове Зобнин регулярно играл в основном составе, и его потеря для тренерского штаба ощутима. Но, на мой взгляд, тот же Александр Ерохин выглядит не хуже. Не думаю, что потеря Зобнина станет фатальной. Отсутствие Олега Шатова, Алана Дзагоева — куда более серьезная проблема для команды, потому что сборная лишилась креативных футболистов, а без них коллектив теряет в зрелищности. Зобнин же — потеря восполнимая. В заявке отечественной дружины есть люди, способные его заменить, - цитирует Кобелева RT.

Напомним, 17 июня сборная России сыграет первый матч на турнире против Новой Зеландии.