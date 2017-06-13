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Андрей Кобелев: Скептически отношусь к возможности отъезда Головина в Англию

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в английский топ-клуб.

— Александра Головина СМИ сватают в «Челси» и «Арсенал». К этим новостям стоит относиться серьезно?

— Лично я к такой информации отношусь скептически (смеется). Пока контракт не подписан, подобные новости даже не читаю. Понятно, что началось межсезонье, европейские клубы активизировались на трансферном рынке. Информация идёт разная, но больше половины из неё — фейки.

— Способен ли Головин вырасти в игрока европейского топ-клуба?

— Тут многое зависит от того, какая команда его пригласит. Но если позовут, мое личное мнение — нужно уезжать и пробовать себя в Европе. Тем более Головин — парень молодой. У него будет возможность адаптироваться и прогрессировать, - цитирует Кобелева RT.

Ранее сообщалось об интересе к Головину от указанных клубов, но официального подтверждения этому пока нет.

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