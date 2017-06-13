«Челси» нашел замену Азару в «Наполи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.
Согласно источнику, в услугах игрока сборной Италии заинтересован наставник «Челси» Антонио Конте, который тренировал хавбека в сборной Италии.
Отмечается, что рулевой столичного клуба видит в своем соотечественнике достойную замену бельгийцу Эдену Азару, который по слухам собрался перейти в мадридский «Реал».
При этом источник уверяет, что сумма трансфера может составить 45 млн фунтов.
Добавим, что совсем недавно Инсинье подписал с «Наполи» новый контракт.
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