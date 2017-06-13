Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия- : -Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» нашел замену Азару в «Наполи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, в услугах игрока сборной Италии заинтересован наставник «Челси» Антонио Конте, который тренировал хавбека в сборной Италии.

Отмечается, что рулевой столичного клуба видит в своем соотечественнике достойную замену бельгийцу Эдену Азару, который по слухам собрался перейти в мадридский «Реал».

При этом источник уверяет, что сумма трансфера может составить 45 млн фунтов.

Добавим, что совсем недавно Инсинье подписал с «Наполи» новый контракт.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Мората готов перейти в «Юнайтед». Агент игрока рассказывает всю правду«Мората готов перейти в «Юнайтед». Агент игрока рассказывает всю правдуАгент Хуанма Лопес, представляющий интересы форварда мадридского «Реала», рассказал, как обстоят дела с переходом в другой клуб.Саншеш выбирает между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает Daily Mail.Андрей Кобелев: Скептически отношусь к возможности отъезда Головина в АнглиюБывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в английский топ-клуб.«Эвертон» интересуется братом Поля ПогбаЗащитник «Сент-Этьена» Флорентен Погба может перейти в «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.«Манчестер Сити» начнет переговоры с «Тоттенхэмом» по УокеруИнтерес к защитнику «Тоттенхэма» Кайлу Уокеру проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Ибрагимович начал переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»Шведский форвард Златан Ибрагимович ведет переговоры о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает Yahoo! Sport.«Зенит» готов заплатить «Роме» за Паредеса 25 миллионов евро«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» проявляет интерес к МарезуПолузащитник «Лестера» Рияд Марез привлек внимание «Ювентуса». Об этом сообщают британские СМИ.«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта«Арсенал» ведет переговоры о трансфере форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Об этом сообщают британские СМИ.Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»Защитник «Дженоа» Армандо Иццо отказался переходить в «Зенит», сообщил Calciomercato.com.Юсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛЮсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Джанлуиджи Буффон: Переход Щесны в «Ювентус» станет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарейГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон косвенно подтвердил, что вратарь Войцех Щестны продолжит карьеру в туринском клубе.«Ростов» просматривает защитника «Атлантаса»Защитник литовского «Атлантаса» Сергей Обивалин находится на просмотре в «Ростове».Терри рассматривает предложение от «Астон Виллы»Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри рассматривает предложение от выступающей во втором по силе английском дивизионе «Астон Виллы» из Бирмингема, сообщает Skysports.com.«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ромы»Санкт-петербургский «Зенит» близок к приобретению аргентинского полузащитника итальянской «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает IlSussidiario.«Ахмат» просматривает российского полузащитника «Вильярреала» ШвецаРоссийский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец в настоящее время находится на просмотре в «Ахмате», сообщает официальный твиттер грозненцев.Агенты Корне отказались от встречи с представителями «Спартака»Агенты нападающего французского «Лиона» Максвелла Корне отказались от встречи с представителями московского «Спартака» сообщает L'Equipe.«Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего форварда «Лиона»Московский «Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего ивуарийского форварда французского «Лиона» Максвелла Корне. Об этом информирует издание Le Parisien«Урал» подпишет экс-защитника «Оренбурга» ОйеволеГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с защитником Адесойе Ойеволе, в прошлом сезоне выступавшим за «Оренбург».Бенальо подпишет контракт с «Монако»33-летний швейцарский голкипер Диего Бенальо пополнит состав «Монако».
Футбол
«Зенит» готов заплатить «Роме» за Паредеса 25 миллионов евро
Футбол
«Ювентус» проявляет интерес к Марезу
Футбол
Луческу может возглавить «Бурсаспор»
Футбол
«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Лоренцо Инсинье
Лоренцо Инсиньевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы