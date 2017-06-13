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Саншеш выбирает между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии намерен отвергнуть предложение «Манчестер Юнайтед» и стать игроком «Барселоны».

Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек намерен вернуться в «Бенфику».

Напомним, Саншеш перебрался в Германию летом 2016 года. За это время полузащитник так и не сумел завоевать место в основе.  

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