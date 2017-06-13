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Капитан сборной Австралии не сыграет на Кубке конфедераций

Источник:  Федерация футбола АвстралииКомментарии

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Австралии, капитан национальной сборной Майл Единак из-за травмы пропустит Кубок конфедераций-2017.

Отмечается, что вместо 32-летнего игрока «Астон Виллы» в команду вызван полузащитник австрийского «Штурма» Джеймс Джегго.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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