Христо Стоичков: Если сборная России примет дисциплину Черчесова, результат будет очень приличный

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

«Думаю, у русских есть потенциал. И есть время, чтобы поработать. Сейчас тренерский штаб обязан определиться с программой, с игроками и целенаправленно готовиться к турниру. Так как сборная освобождена от отбора, у них есть преимущество в виде времени по сравнению со всеми остальными. Если ваша национальная команда примет ту дисциплину, которую исповедует Станислав Черчесов, результат будет очень приличный. Все зависит от желания футболистов.

Увы, я не смотрю ваш чемпионат. Но я уверен, что парни из ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», имеющие опыт игры в Лиге чемпионов, могут играть на высочайшем уровне, если захотят. Но им нужно показать свой максимум, чтобы показать результат у себя дома. Как я говорил, у сборной есть потенциал, дело за четкой стратегией», – заявил Стоичков, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).