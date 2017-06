Дюрант признан самым ценным игроком финала НБА

Как сообщает Twitter НБА, игрок «Голден Стэйт» Кевин Дюрант признан самым ценным игроком финальной серии.

Kevin Durant goes an efficient 14/20 from the field for 39 points on his way to #NBAFinals MVP!#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/oNSOSnjCkd