Дюрант признан самым ценным игроком финала НБА

Как сообщает Twitter НБА, игрок «Голден Стэйт» Кевин Дюрант признан самым ценным игроком финальной серии.

Kevin Durant goes an efficient 14/20 from the field for 39 points on his way to #NBAFinals MVP!#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/oNSOSnjCkd — NBA.com/Stats (@nbastats) 13 июня 2017 г.

Накануне баскетболисты «Уорриорз» со счетом 129:120 нанесли поражение «Кливленду» в пятом матче финальной серии и завоевали пятый чемпионский титул в своей истории.

Дюрэнт в среднем за игру набирал 35,2 очка и делал 8,4 подбора и 5,4 передачи. Набирая более 30 очков в пяти матчах финальной серии подряд, форвард повторил достижение Майкла Джордана, Шакила О'Нила, Элгина Бэйлора и Рика Бэрри.