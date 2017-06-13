Александр Самедов: Здорово играть с соперниками уровня Чили. В таких матчах понимаешь, на что способен

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал ничейный результат с командой Чили в товарищеском матче (1:1), а также поделился ожиданиями от встречи со сборной Новой Зеландии на старте Кубка конфедераций.

«Здорово играть с соперниками уровня Чили. Именно в таких матчах и понимаешь, на что ты способен. Мы не так часто встречаемся с южноамериканскими сборными, поэтому это был полезный опыт. Таким командам свойственно хорошее владение мячом, они не боятся играть в футбол, но при этом дают играть и сопернику.

В целом эмоции от встречи с чилийцами нормальные. Игра показала и позитивные моменты, и ту часть, которая нуждается в доработке. У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол. Что касается Новой Зеландии, то это хорошая силовая команда с габаритным футболистами. Нет сомнений, что нас ждет тяжелый матч», – цитируют Самедова «Известия».