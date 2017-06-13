Янбаев перешел в «Краснодар»

Как сообщает официальный сайт «Краснодара», клуб подписал соглашение с экс-защитником московского «Локомотива» Ренатом Янбаевым.

«В июне текущего года действие контракта Рената Янбаева со столичным «Локомотивом» подошло к концу, и он в статусе свободного агента перешел в ФК «Краснодар». После прохождения медицинского обследования с футболистом было подписано трудовое соглашение сроком на 2 года, и он приступил к подготовке к старту нового сезона в составе «горожан», – говорится в заявлении «быков».

В минувшем сезоне 33-летний футболист провел во всех турнирах 19 матчей и отдал 3 голевые передачи.

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