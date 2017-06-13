Джанлуиджи Буффон: Следующий сезон станет последним в моей карьере

Голкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 39-летний футболист собирается завершить карьеру после чемпионата мира-2018, который состоится в России.

– Уверен на 99 процентов, что следующий сезон станет последним в моей карьере, – говорит игрок сборной Италии. – Думаю, предстоящий год будет полон на события. Сейчас пришло время сказать, что мне пора остановиться.

Совсем недавно я обсуждал эту тему с руководством «Ювентуса». Мы договорились на том, что я останусь в клубе еще на один сезон, если мы сумеем выиграть Лигу чемпионов. Я хотел бы побороться за трофей клубного чемпионата мира, – приводит слова Буффона ESPN FC.