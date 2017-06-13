«Реал» выкупит Мбаппе и отдаст его в аренду

Руководство мадридского «Реала» не оставляет попыток приобрести 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, «сливочные» собираются приобрести игрока сборной Франции этим летом. Отмечается, что при этом футболист останется в «Монако» на правах аренды. Таковы условия самого Мбаппе, на которого претендуют «Ливерпуль», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Также источник уверяет, что срок аренды составит один год.

Ранее форвард заявил, что главным фактором в выборе нового клуба станет место в основе. По информации СМИ, руководство «монегасков» готово продать француза не меньше, чем за 150 млн евро.