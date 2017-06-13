Люк Барнатт: Бой против Нуньеса — большой вызов для меня

Британский боец смешанного стиля Люк Барнатт поделился своими мыслями в преддверии поединка против Макса Нуньеса на турнире CB 63.

О своем сопернике

Мы с Нуньесом появились на профессиональной арене примерно в одно и тоже время. Так что мы часто с ним виделись на различных турнирах и неплохо знакомы. Я уважительно к нему отношусь, так как это реально большой вызов для меня. Перед тем как согласиться на этот бой мы с ним связались и переговорили. Мы решили, что дружба дружбой, но мы оставим ее в стороне, так как это отличный бой для фанатов. Мы оба выйдем, выложимся на полную, и затем все вернется в прошлое русло.

О смене весовой категории

Для меня подняться на категорию выше – большой вызов, тем более для сражения с таким серьезным соперником как Макс. Мне явно есть что наверстывать после моего прошлого выступления!