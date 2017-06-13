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«Зенит» вышел из летнего отпуска и начал прохождение медосмотра

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа.

На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена соперников пока неизвестны.

Напомним, первый официальный матч в сезоне 2017/2018 петербуржцы проведут на выезде против хабаровского СКА. Предварительная дата проведения встречи - 16 июля.

В сезоне 2016/2017 сине-бело-голубые под руководством Мирчи Луческу выиграли Суперкубок России, заняли третье место в премьер-лиге и дошли до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграли по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту». 

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