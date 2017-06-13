«Зенит» вышел из летнего отпуска и начал прохождение медосмотра
15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию,
который продлится до 27 числа.
На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена
соперников пока неизвестны.
Напомним, первый официальный
матч в сезоне 2017/2018 петербуржцы проведут на выезде против хабаровского СКА.
Предварительная дата проведения встречи - 16 июля.
В сезоне 2016/2017 сине-бело-голубые под руководством Мирчи Луческу выиграли Суперкубок России, заняли третье место в премьер-лиге и дошли до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграли по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту».
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