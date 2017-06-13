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В Челябинске намерены отстоять директора школы по карате, которому грозит увольнение

Источник:  Znak.comКомментарии

В Челябинске готовится пикет в защиту директора муниципальной спортшколы по карате «Конас» Олега Строгонова, сообщает Znak.com.

В конце прошлой недели начальник спортуправления Челябинска Евгений Иванов объявил Строгонову о готовящемся увольнении в связи с сорванными окружными соревнованиями по карате, которые должны были пройти 13 мая в Челябинске.

Турнир не состоялся из-за того, что Федерации карате Челябинской области и УрФО не смогли договориться, чьи судьи будут работать на нем. В результате спортсмены провели альтернативный турнир в зале единоборств стадиона «Локомотив».

Пикет в защиту Строгонова запланирован на 15 июня в сквере на Алом поле. Соответствующее уведомление поступило в пятницу в администрацию Челябинска. В заявке указана численность акции в 300 участников.

Отметим, что Строгонов был создателем школы «Конас», которая работает на протяжении 30 лет.

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