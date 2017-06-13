Система видеоповторов будет использована на матче Франция – Англия

Как сообщает RT со ссылкой на Sky Sports, ФИФА в рамках испытаний системы видеопомощи арбитрам (VAR) применит ее в товарищеском матче между сборными Франции и Англии.

Отмечается, что только главный арбитр матча Давиде Масса или его помощники могут инициировать просмотр. Футболисты, которые потребуют повтор, будут наказаны желтой карточкой.

Напомним, ФИФА проводит испытание VAR в ходе товарищеских матчей для последующего широкого применения на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Ранее VAR была использована в матче Испания — Франция, тогда система помогла отметить гол, забитый из положения вне игры.

Добавим, что товарищеский матч Франции и Англии состоится 13 июня.



