Центровой «Сахалина» Павел Подкользин признан самым высоким человеком России, сообщает «Российская газета».

В связи с этим 32-летний баскетболист, рост которого составляет 2 метра 26 сантиметров, внесен в книгу рекордов России.

В сезоне 2001/2002 Подкользин дебютировал в команде «Сибирьтелеком-Локомотив».

В 2004 году, когда он выступал за «Варезе» (Италия), «Юта» выбрала его в первом раунде драфта НБА под общим 21-м номером.

В НБА Подкользин провел шесть матчей за «Даллас» в 2004-2006 годах.

После этого центровой вернулся в Россию, где играл в «Химках» (2006-2007), «Сибирьтелеком-Локомотиве» (2007-2010), «Нижнем Новгороде» (2010), «Металлурге-Университете» (2011), «Новосибирске» (2011-2014, 2014-2016) и «АлтайБаскете» (2014).

В прошлом году Подкользин стал игроком «Сахалина».

В 2015 году он стал чемпионом суперлиги и обладателем Кубка России.