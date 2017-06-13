Андрей Василевский: Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с «Тампой», чем проиграть Канаде

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вспомнил поражение от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Германии и сравнил его с непопаданием «молний» в плей-офф НХЛ.

– Что было в раздевалке после второго периода в матче с Канадой?

– Все было спокойно, ничто не предвещало такого третьего периода, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Василевского. – Я знаю Купера, он умеет найти нужные слова, когда команда проигрывает. Но и у нас тренер сказал нужные слова.

– Что говорил Знарок?

– Дословно я не вспомню. Это были и мотивирующие слова, и по некоторым игровым моментам. Ничего ненужного не было. Не знаю, почему так получилось. Канадцы забили хорошие голы. Конечно, и мы могли не удаляться…

– Более обидное поражение, чем от Канады было?

– Конечно. Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с «Тампой», чем проиграть Канаде.

Напомним, по ходу игры с Канадой сборная России вела со счетом 2:0, но пропустила четыре гола в третьем периоде.

Добавим, что со сборной Канады на турнире работал главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер.