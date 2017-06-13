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Леброн не уверен, что останется в «Кливленде» на следующий сезон

Источник:  Газета.RuКомментарии

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс после пятого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт» рассказал о планах на будущее.

«Мне надо взять паузу. «Голден Стэйт» будет на вершине и не ограничится этим годом. Мне надо подумать», – заявил баскетболист после матча, слова которого приводит «Газета».

Матч

Голден Стэйт - Кливленд - 129:120

Место и дата

13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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