Леброн не уверен, что останется в «Кливленде» на следующий сезон
Источник: Газета.RuКомментарии
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс после пятого матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт» рассказал о планах на будущее.
«Мне надо взять паузу. «Голден Стэйт» будет на вершине и не ограничится этим годом. Мне надо подумать», – заявил баскетболист после матча, слова которого приводит «Газета».
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 129:120
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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