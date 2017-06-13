Adidas требует от «Манчестер Юнайтед» номер Уэйна Руни для Хамеса Родригеса

Как сообщает OK Diario, «Манчестер Юнайтед» договорился с полузащитником сборной Колумбии Хамесом Родригесом о трансфере этим летом.

Согласно источнику, «красные дьяволы» продолжают вести переговоры с руководством «Реала» о переходе игрока. Отмечается, что английский клуб готов выполнить требования «сливочных», однако, у «МЮ» есть некоторые вопросы со спонсором Хамеса – компанией Adidas.

Источник уверяет, что менеджеры известного бренда хотят, чтобы хавбек мадридской команды получил в стане «МЮ» 10-й номер, который принадлежит капитану «Юнайтед» Уэйну Руни.

Ранее сообщалось, что последний принял решение покинуть клуб и вернуться в «Эвертон».

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