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Аарон Уайт покинул «Зенит»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

«Зенит» объявил об уходе американского форварда Аарона Уайта из петербургского клуба. 

24-летний баскетболист пополнил состав сине-бело-голубых 29 июля 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1». 

Напомним, за «Зенит» он провел 46 матчей. В Единой лиге ВТБ Уайт набирал в среднем 9,3 очка, в Еврокубке - 8,7. Вместе с петербургским клубом американец дважды стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России, а также финалистом Кубка страны. 

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