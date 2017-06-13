Аарон Уайт покинул «Зенит»

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Защитник Тулсон покинул «Зенит» Американский защитник Райан Тулсон покинул петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.

Тимма и Мбакве покинули «Зенит» Нападающие Янис Тимма и Тревор Мбакве покинули «Зенит» по истечении контракта, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Эрл Роулэнд: Швед – один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в Европе Защитник «Химок» Эрл Роулэнд в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

Андрей Кириленко: Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть – потащил за собой команду Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от пятого матча полуфинала Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» обыграли «Зенит» со счетом 90:84.

Василий Карасев: В серии с «Химками» все было решено в третьей и четвертой играх Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).

«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок» Карасев сбежал от журналистов, Иванович не вспомнил, когда отыгрывался с 0-2 в плей-офф, а Швед назвал козырь «Химок» перед ЦСКА.

Алексей Швед: Не вижу причин, почему бы «Зенит» не мог играть в Евролиге. Разве что правила Защитник «Химок» Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона «Зенит» и в пятом матче не справился с Алексеем Шведом. Его 26 очков помогли «Химкам» выиграть серию с 0-2 и выйти в финал Единой лиги ВТБ.

Стефан Маркович: «Зенит» весь сезон сражался за Евролигу, но остановился в одном шаге Защитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).

Душко Иванович: Несправедливо, что «Зенит» не может стать третьей командой в Евролиге от России Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

Маркович отказался комментировать интерес ЦСКА Защитник «Зенита» Стефан Маркович не стал отвечать на вопрос о переговорах с ЦСКА после поражения от «Химок» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Химки» обеспечили себе путевку в Евролигу «Химки» в следующем сезоне сыграют в Евролиге. Подмосковный клуб обеспечил себе путевку в главный клубный турнир Европы благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ.

«Химки» обыграли «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30).

«Зенит» – «Химки» - 84:90. Как это было В пятом матче серии полуфинал Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».

Спортивный директор «Зенита»: Информации о состоянии Марковича пока нет Спортивный директор петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Спиридонов сообщил, что пока нет информации степени тяжести травмы защитника Стефана Марковича.

Эрл Роулэнд: Сегодня у меня ничего не получалось, но поддержали партнеры Защитник «Химок» Эрл Роулэнд после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил свою команду за игру в обороне.

Вячеслав Зайцев: Возможно, в начале матча с «Зенитом» у нас была какая-то расслабленность Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ признал, что в начале встречи его команда действовала недостаточно собранно.

Душко Иванович: Усилиями Вяльцева и Зайцева мы изменили ритм игры Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил россиян, вышедший на замену.