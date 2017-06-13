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Радель Фазлеев: Через несколько лет будет понятно, кто сделал ошибку: я или «Ак Барс»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Форвард «Лихай Вэлли» Радель Фазлеев рассказал, почему решил уехать из «Ак Барса» в Северную Америку.

«Я подписал контракт не сразу после драфта, а только через год, когда ни одного предложения со стороны «Ак Барса» мне не поступало. Мне было 19 лет, я уже не хотел финансово зависеть от родителей. Мне стыдно было бы в таком же возрасте просить у родителей деньги, тем более тогда им было очень нелегко, отца только-только уволили из школы «Ак Барса».

«Филадельфия» предложила мне контракт, после года наблюдений, консультаций. Было хорошее предложение, выдали мне подписной бонус. Я, конечно же, помню, как много для меня сделал «Ак Барс» в детские годы, это лучшая школа в России, но по своему решению я скажу, что истина проявится через несколько лет, как и то, кто сделал ошибку. Может быть я, что подписал контракт, а, может быть, клуб, на какое-то время забывший обо мне», – сказал Фазлеев в интервью «БИЗНЕС Online».

В 2014 году «Филадельфия» выбрала Фазлеева в шестом раунде драфта под общим 168-м номером.

С 2013 года форвард играет в Северной Америке, где сначала провел три сезона в WHL за «Калгари Хитмен».

В 2015 году «Филадельфия» подписала с Фазлеевым трехлетний контракт новичка.

Минувший сезон он провел в фарм-клубе «летчиков» в АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс» и набрал 16 (6+10) очков в 65 матчах при показателе полезности «–2» и 26 минутах штрафа.

В 2016 году в составе молодежной сборной России Фазлеев стал серебряным призером чемпионата мира.

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