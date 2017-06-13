«Краснодар» объявил о подписании контракта с Грицаенко

Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко подписал контракт с «Краснодаром». Соглашение 22-летнего игрока обороны с «быками» рассчитано на четыре года.

Грицаенко дебютировал в «Луче-Энергии» 11 марта 2016 года в матче первенства ФНЛ со «Спартаком-2» (1:2). За полтора сезона он провел в лиге 49 матчей и забил три гола.

В прошлом году Грицаенко вошел в состав сборной ФНЛ на матч с молодежной сборной Кипра (1:1).

«Футбольные клубы «Луч-Энергия» и «Краснодар» согласовали все условия перехода игрока в ряды «горожан», Алексей Грицаенко подписал с нашим клубом трудовое соглашение, срок которого истекает 30 июня 2021 года, и начал подготовку к новому сезону в составе черно-зеленого коллектива», – говорится на официальном сайте «Краснодара».

Напомним, ранее «Краснодар» объявил о подписании контракта с защитником «Локомотива» Ренатом Янбаевым.

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