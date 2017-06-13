Чемпионский парад «Питтсбурга» пройдет 14 июня

Чемпионский парад в честь победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли пройдет 14 июня. Об этом сообщил твиттер города.

«Парад обладателей Кубка Стэнли пройдет в среду и начнется в 11 утра», – говорится в твиттере.

Отмечается, что автобус с командой проедет по тому же маршруту, что и год назад.

Напомним, в ночь на понедельник «Питтсбург» одержал четвертую победу над «Нэшвиллом» (2:0) в финальной серии Кубка Стэнли.

«Пингвины» стали чемпионами НХЛ во второй год подряд и пятый раз в истории. Ранее команда выигрывала Кубок Стэнли в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.

Напомним, российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне 30-летний Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 (10+18) очков в 25 матчах.