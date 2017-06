Чемпионский парад «Питтсбурга» пройдет 14 июня

Чемпионский парад в честь победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли пройдет 14 июня. Об этом сообщил твиттер города.

«Парад обладателей Кубка Стэнли пройдет в среду и начнется в 11 утра», – говорится в твиттере.

2017 @penguins #StanleyCup Parade, Wed June 14 @ 11am. Same route, ends @ Pt State Park. Release to come. @billpeduto @Pgh311 @Allegheny_Co