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Чемпионский парад «Питтсбурга» пройдет 14 июня

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Чемпионский парад в честь победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли пройдет 14 июня. Об этом сообщил твиттер города.

«Парад обладателей Кубка Стэнли пройдет в среду и начнется в 11 утра», – говорится в твиттере.

Отмечается, что автобус с командой проедет по тому же маршруту, что и год назад.

Напомним, в ночь на понедельник «Питтсбург» одержал четвертую победу над «Нэшвиллом» (2:0) в финальной серии Кубка Стэнли.

«Пингвины» стали чемпионами НХЛ во второй год подряд и пятый раз в истории. Ранее команда выигрывала Кубок Стэнли в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.

Напомним, российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне 30-летний Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 (10+18) очков в 25 матчах.

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).

Место и дата

12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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