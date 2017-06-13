Чемпионский парад «Питтсбурга» пройдет 14 июня
Чемпионский парад в
честь победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли пройдет 14 июня. Об этом сообщил
твиттер города.
«Парад обладателей Кубка Стэнли пройдет в среду и начнется в 11 утра», – говорится в твиттере.
2017 @penguins #StanleyCup Parade, Wed June 14 @ 11am. Same route, ends @ Pt State Park. Release to come. @billpeduto @Pgh311 @Allegheny_Co— City of Pittsburgh (@CityPGH) 12 июня 2017 г.
Отмечается, что автобус с командой проедет по тому же маршруту, что и год назад.
Напомним, в ночь на понедельник «Питтсбург» одержал четвертую победу над «Нэшвиллом» (2:0) в финальной серии Кубка Стэнли.
«Пингвины» стали чемпионами НХЛ во второй год подряд и пятый раз в истории. Ранее команда выигрывала Кубок Стэнли в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
Напомним, российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
В нынешнем сезоне 30-летний Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 (10+18) очков в 25 матчах.
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).
Место и дата
12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция