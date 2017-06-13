Рафаэль Варан: Зидана между собой называем «Зизу»

Центральный защитник «Реала» объяснил, почему при Зидане команда играет так успешно.

«При Зидане в команде возникла настоящая гармония, - сказал в интервью FranceFootball центральный защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан. - Иной раз в раздевалке можно подумать, что это один из игроков, настолько он прост в общении. Хотя когда надо, соблюдает дистанцию. И, несмотря на такой демократизм, я ни разу не видел, чтобы кто-то отнесся к нему без должного уважения. Человек большого обаяния. Говорит мало, но когда обращается к нам, каждое его слово достигает ушей. Ему нет нужды повышать голос. Он немного замкнут, но это не мешает ему оставаться лидером, который прекрасно умеет доводить до людей свои мысли. Как тренер он, конечно, совсем не похож на Моуриньо. Между собой мы его называем, как и раньше, «Зизу».