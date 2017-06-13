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Вальверде попросил руководство «Барселоны» приобрести Бельерина, Верратти и Коутиньо

Источник:  Daily MailКомментарии

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обсудил с руководством клуба планы на летнюю трансферную кампанию, сообщает Daily Mail.

Главной целью клуба в межсезонье должно стать, по мнению Вальверде, приобретение правого защитника. В прошлом сезоне «Барселона» так и не смогла найти замену ушедшему в «Ювентус» Дани Алвесу.

Основным претендентом на эту позицию считается воспитанник клуба Эктор Бельерин из «Арсенала». Однако вряд ли трансфер состоится в ближайшее время, так как защитник выступает за сборную Испании на молодежном Евро (U21). Покупка Бельерина позволит Серхи Роберто вернуться на свое привычное место и усилит конкуренцию среди полузащитников.

Впрочем, Вальверде не против появления в команде и новых игроков середины поля. В этой связи «Барселона» может рассмотреть возможность трансферов Марко Верратти из «Пари Сен-Жермен» и Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

Однако эти переходы остаются под вопросом. В «ПСЖ» не намерены отпускать итальянца, а появление бразильца может нарушить игровой баланс в «Барселоне», так как в клубе считают, что при атакующей линии в составе Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса команде нужны полузащитник более оборонительного плана, чем Коутиньо.

Добавим, что первая тренировка Вальверде в «Барселоне» запланирована на 12 июля.

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