Рафаэль ван дер Ваарт: Я более техничен, чем Роналду

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о своем отношении к нападающему «сливочных» Криштиану Роналду.

«Он просто феномен. Если вы хоть раз в жизни тренировались с Роналду, то поймете, о чем я говорю. Но я возьму на себя смелость сказать, что я был более техничен, чем Криштиану. Многие могут посмеяться, но это так.

Мне больше всего нравится его желание работать на тренировках. Просто великолепный подход», – приводит слова голландца Goal со ссылкой на Ziggo Sports.