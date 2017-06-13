Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия- : -Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаэль ван дер Ваарт: Я более техничен, чем Роналду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о своем отношении к нападающему «сливочных» Криштиану Роналду.

«Он просто феномен. Если вы хоть раз в жизни тренировались с Роналду, то поймете, о чем я говорю. Но я возьму на себя смелость сказать, что я был более техничен, чем Криштиану. Многие могут посмеяться, но это так. 

Мне больше всего нравится его желание работать на тренировках. Просто великолепный подход», – приводит слова голландца Goal со ссылкой на Ziggo Sports.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андре Силва: Надеюсь последовать примеру Роналду и стать важным игроком для «Милана»Нападающий «Порту» Андре Силва, который ранее прошел медицинский осмотр в «Милане», поделился ожиданиями от выступлений за итальянский клуб.Криштиану Роналду: Когда я уйду на пенсию, сборная Португалии будет в надежных рукахКапитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем партнере по национальной команде Андре Силве, который близок к переходу в «Милан».Прыщи Ибрагимовича, чумовые фанаты и вклад Роналду. Что нужно знать о FIFA 18Прыщи Ибрагимовича, чумовые фанаты и вклад Роналду. Что нужно знать о FIFA 18«Советский спорт» рассказывает о самом долгожданном спортивном симуляторе – FIFA 18.Денис Попов: Если сравнивать Месси и Роналду, то я на стороне РоналдуБывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил мадридский «Реал» и «Барселону», а также Криштиану Роналду и Лионеля Месси.Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Дубль Роналду помог Португалии в гостях разгромить ЛатвиюФутболисты сборной Португалии в гостях переиграли в команду Латвии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 3:0.Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за РоналдуНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов китайского клуба.Карим Бензема: Я восхищаюсь РоналдуНападающий «Реала» Карим Бензема рассказал про свое отношении к Криштиану Роналду.Зидан признан лучшим тренером примеры, Роналду – лучший игрокГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером чемпионата Испании прошедшего сезона.Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедерацийНа официальном сайте ФИФА обнародован состав сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017.«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал небольшое интервью изданию Tencent.Роналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираРоналду стоит, как десять Овечкиных! Топ-100 самых дорогих спортсменов мираForbes обнародовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года. Ни одного россиянина в нем не оказалось.Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мираНападающий мадриского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым богатым спортсменом мира.Александр Старков: Месси? Я за РоналдуГлавный тренер сборной Латвии Александр Старков рассказал о подготовке к матчу со сборной Португалии в отборочном цикле к чемпионату мира.Сразу четыре клуба готовы приобрести РоналдуНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал объектом интересов нескольких клубов.Роналду получит бесплатный кофе в Неаполе за дубль в ворота «Ювентуса»Как сообщает RT со ссылкой на Real Madrid Info, нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду одна из кофеен Неаполя пообещала бесплатный кофе за дубль в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.Алексей Миранчук: Роналду – звезда, но мы преследуем не индивидуальные, а командные целиПолузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от грядущего Кубка конфедераций.Роналду понравилось фото, на котором Месси вручает ему «Золотой мяч»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поставил «лайк» под записью пользователя Instagram «edgarcaires34», который выложил следующее фото:Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов (фото)После победы в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду в своем Instagram похвастался новой прической.Дмитрий Комбаров: Роналду держит уровень с самого начала своей карьерыЗащитник сборной России и «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии Кубка конфедераций рассказал нужно играть против форварда сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду.
Хоккей
Чемпионский парад «Питтсбурга» пройдет 14 июня
Футбол
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Грицаенко
Футбол
Adidas требует от «Манчестер Юнайтед» номер Уэйна Руни для Хамеса Родригеса
Хоккей
Андрей Василевский: Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с «Тампой», чем проиграть Канаде
все новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Рафаэль ван дер Варт
Рафаэль ван дер Вартвсе новости