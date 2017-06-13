Рафаэль Варан: Часто собирались всей командой где-нибудь в ресторане, иногда с семьями и друзьями

Центральный защитник «Реала» говорит, что в команде в прошлом сезоне была замечательная атмосфера, что и предопределило результаты.

«Все начинается с раздевалки, - сказал в интервью FranceFootball центральный защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан. – Именно там создается коллектив. К тому же часто собирались всей командой где-нибудь в ресторане, иногда с семьями и друзьями. Это тоже способствует единению. Да, действительно, в прошлом сезоне, атмосфера в команде была замечательная. На тренировках часто смеялись. Это вылилось и в результаты. Было настоящее взаимопонимание между игроками, чего и добивался тренер».

В сезоне 2016/17 «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.