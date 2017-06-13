«Эвертон» близок к подписанию голкипера молодежной сборной Англии Пикфорда

Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд близок к переходу в «Эвертон», сообщает The Telegraph.

За предыдущие 24 часа клубы добились прогресса в переговорах, и до конца июня 23-летний Пикфорд должен стать игроком «ирисок». Ожидается, что сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.

Отметим, что Пикфорд попал в состав молодежной сборной Англии на Евро (U21), который с 16 по 30 июня пройдет в Польше.

Когда голкипер вернется из молодежной команды, он пройдет медобследование в «Эвертоне», после чего будет объявлено о переходе.

Пикфорд провел в «Сандерленде» два сезона и за это время сыграл в 31 матче премьер-лиги, в которых пропустил 56 голов.

Напомним, в минувшем сезоне «черные коты» заняли последнее место и вылетели в чемпионшип.

Ранее Пикфорд играл в «Дарлингтоне» (D5), «Альфретон Таун» (D5), «Бертоне» (D4), «Карлайл Юнайтед» (D3), «Брэдфорде» (D3) и «Престоне» (чемпионшип).