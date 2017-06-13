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Роман Зобнин: Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идем наверх! (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин выложил в сеть фото после операции, которую провели в Италии.

Ранее сообщалось, что хавбек красно-белых отправится на лечение в Рим. Напомним, футболист получил травму колена в товарищеском матче сборных России и Венгрии (3:0). По предварительным оценкам, Зобнин пропустит три месяца.

«Все хорошо. Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идем наверх!» – написал Зобнин на своей странице в Instagram.

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