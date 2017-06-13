Карпин может возглавить тульский «Арсенал»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост главного тренера тульского «Арсенала», сообщает «Р-Спорт».

Окончательное решение о назначении главного тренера руководство клуба планирует озвучить после 15 июня.

Ранее в числе претендентов на работу в Туле назывались Рашид Рахимов и Миодраг Божович.

Напомним, Карпин тренировал «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах, после чего работал в «Мальорке» (2014-2015) и «Торпедо» из Армавира (2015-2016).

С июля 2016 года Карпин стал экспертом телеканала «Матч ТВ». А 16 февраля 2017 года он был назначен главным редактором футбольных трансляций.

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» занял 14-е место в премьер-лиге и сохранил место в лиге по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (1:2, 1:0).

После этого главный тренер команды Сергей Кирьяков ушел в отставку.

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