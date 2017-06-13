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Рашид Рахимов: Кубок конфедераций хотят выиграть только три сборные

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В гостиной «Советского спорта» в эти минуты проходит встреча с известным тренером Рашидом Рахимовым.

Говоря о перспективах предстоящего Кубка конфедераций, Рахимов заявил, что есть только три сборные, которые ставят задачу выиграть этот турнир:

- Сборная России хочет победы именно как хозяин. Хозяин и должен ставить такие задачи. Но и в случае поражения не надо посыпать голову пеплом. А из остальных... Чили и Мексика - очень сильные составы. Очевидно, что они едут побеждать. 

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

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