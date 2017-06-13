Минское «Динамо» продлило контракт с Шинкевичем

Защитник Илья Шинкевич продолжит выступать за минское «Динамо». 27-летний игрок обороны подписал с клубом однолетний контракт.

Впервые Шинкевич сыграл за «Динамо» в КХЛ в сезоне 2009/2010, после чего вернулся в клуб в 2013 году.

Сезон 2015/2016 защитник начинал в «Витязе», но уже в сентябре снова стал игроком «Динамо». Всего он провел в КХЛ 212 матчей и набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «–15» и 176 минутах штрафа.

Также Шинкевич играл в Открытом чемпионате Белоруссии за «Керамин» (Минск), «Шинник» (Бобруйск), «Шахтер» (Солигорск), «Юность» (Минск) и «Металлург» (Жлобин). В 2012 году он стал чемпионом страны вместе с «Металлургом».

В составе сборную Белоруссии он выступал на четырех чемпионатах мира (2013, 2015, 2016, 2017).