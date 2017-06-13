Евгений Кречетов: Решения по переходу Данни и Вандерсона в «Динамо» возможны до конца недели

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов высказался о возможном переходе в команду полузащитника Данни и форварда Вандерсона.

«Пока никакой ясности нет. Думаю, какие-то решения, возможно, будут до конца текущей недели», – приводит ТАСС слова Кречетова.

Напомним, на прошлой неделе Кречетов подтвердил интерес «Динамо» к двум игрокам, которые стали свободными агентами.

Предыдущие девять лет Данни провел в «Зените», а до этого три сезона выступал за «Динамо».

В минувшем сезоне 33-летний португалец забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в 12 матчах премьер-лиги.

Вандерсон играл за «Краснодар» с 2012 года. В сезоне 2016/2017 31-летний бразилец забил три гола в 14 матчах премьер-лиги.

Добавим, что спустя год «Динамо» вернулось в премьер-лигу, став чемпионом ФНЛ.

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