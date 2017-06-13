Виктор Файзулин: Здоровье получше, но на первый сбор «Зенита» не еду

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о своем состоянии.

- Здоровье получше, но на первый сбор не еду. Второй? Посмотрим, - передает слова Файзулина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, последний матч 30-летний футболист провел 30 сентября 2015 года: полузащитник вышел в стартовом составе «Зенита» на матч чемпионата России против «Амкара» (1:1), в котором отыграл 80 минут.

За сине-бело-голубых игрок выступает с 2008 года. На его счету 229 матчей, 26 голов и 31 результативная передача. Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.

15 июня «Зенит» отправится на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 27 числа. На нем петербуржцы проведут три контрольных встречи. Имена соперников пока неизвестны.