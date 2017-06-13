Асенсио подпишет с «Реалом» новый контракт, сумма отступных – 350 млн евро
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство мадридского «Реала», а также тренерский штаб довольны выступлением полузащитника сборной Испании Марко Асенсио.
Как сообщает MARCA, в ближайшее время хавбек подпишет с действующим чемпионом примеры новое соглашение.
Отмечается, что столичный клуб собирается повысить ему зарплату, а также прописать сумму отступных в размере 350-ти млн евро.
В минувшем сезоне Асенсио провел во всех турнирах 38 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля».
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