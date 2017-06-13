Федор Кудряшов: Пока буду играть в маске, кости еще не срослись
Защитник сборной России Федор Кудряшов признался, что пока будет играть в защитной маске.
- Вы продолжаете играть в маске. Когда сможете ее снять?
- Перед встречей с Чили провели обследование и стало ясно, что пока снимать ее не нужно, кости пока не до конца срослись.
- Удобно в ней играть?
- В игре не обращаю на нее внимание, но определенный дискомфорт маска все-таки доставляет.
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