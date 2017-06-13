Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛ

Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.

«Мне жаль, что Олимпиада потеряет в зрелищности. Для всех россиян всегда было честью выступать на этом турнире. Да, сейчас многие едут в НХЛ из КХЛ, но еще много времени, ситуация может измениться. Возможно, хоккеисты начнут возвращаться – не исключаю громких переходов», – приводит ТАСС слова Гончара.

Напомним, Гончар выступал за сборную России на четырех Олимпийских играх (1998, 2002, 2006, 2010). В 1998 году он стал серебряным призером в Нагано, а через четыре года – бронзовым – в Солт-Лейк-Сити.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.