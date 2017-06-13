Экс-форвард «Зенита» Уайт перешел в «Жальгирис»

Эрл Роулэнд: Швед – один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в Европе

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).