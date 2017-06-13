Экс-форвард «Зенита» Уайт перешел в «Жальгирис»
Источник: БК «Жальгирис»Комментарии
Бывший игрок «Зенита» Аарон Уайт продолжит карьеру в «Жальгирисе», сообщает официальный сайт литовского клуба.
Контракт с американцем подписан по схеме «1+1».
Напомним, за «Зенит» он провел 46 матчей. В Единой лиге ВТБ Уайт набирал в среднем 9,3 очка, в Еврокубке - 8,7. Вместе с командой из Петербурга Аарон дважды стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России, а также финалистом Кубка страны.
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