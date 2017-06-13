Олег Шатов: Матчи сборной России на Кубке Конфедераций смотреть не буду

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о том, будет ли следить за сборной России на Кубке Конфедераций.

- Не буду скрывать, что я сожалею, что меня нет в составе сборной на Кубке Конфедераций. Но ничего, жизнь продолжается, у меня есть задача попасть на чемпионат мира.

- Черчесов объяснил свое решение?

- Ничего не говорил. Он принял такое решение, имел на это полное право.

- Будете смотреть игры сборной?

- Нет.

- Почему?

- У нас будет плотный тренировочный процесс. Да и я лучше проведу время с семьей, но если будет время одним глазиком взглянуть на планшете - обязательно это сделаю, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.