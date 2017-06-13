Олег Шатов: Матчи сборной России на Кубке Конфедераций смотреть не буду
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о том, будет ли следить за сборной России на Кубке Конфедераций.
- Не буду скрывать, что я сожалею, что меня нет в составе сборной на Кубке Конфедераций. Но ничего, жизнь продолжается, у меня есть задача попасть на чемпионат мира.
- Черчесов объяснил свое решение?
- Ничего не говорил. Он принял такое решение, имел на это полное право.
- Будете смотреть игры сборной?
- Нет.
- Почему?
- У нас будет плотный тренировочный процесс. Да и я лучше проведу время с семьей, но если будет время одним глазиком взглянуть на планшете - обязательно это сделаю, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.