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Олег Шатов: Матчи сборной России на Кубке Конфедераций смотреть не буду

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о том, будет ли следить за сборной России на Кубке Конфедераций. 

- Не буду скрывать, что я сожалею, что меня нет в составе сборной на Кубке Конфедераций. Но ничего, жизнь продолжается, у меня есть задача попасть на чемпионат мира.

- Черчесов объяснил свое решение?
- Ничего не говорил. Он принял такое решение, имел на это полное право. 

- Будете смотреть игры сборной?
- Нет. 

- Почему?
- У нас будет плотный тренировочный процесс. Да и я лучше проведу время с семьей, но если будет время одним глазиком взглянуть на планшете - обязательно это сделаю, - передает слова Шатова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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