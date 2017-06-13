Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский проходит просмотр в «Спартаке-2», сообщил ТАСС генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.

Также он сообщил, что клуб покинули еще четыре игрока: полузащитники Евгений Баляйкин, Валерий Чуперка и Павел Голышев, а также защитник Дмитрий Осипов.

«У Чуперки, Баляйкина, Голышева закончились контракты, они свободные агенты и сами ищут себе работу. Мы, может быть, и хотели бы оставить их в своей команде, но сейчас мы даже не можем регистрировать новых игроков из-за запрета со стороны Российского футбольного союза.

Осипов, мягко говоря, не готов для ФНЛ, да, он играл в РФПЛ, но это была необходимость, сейчас на его позиции есть игроки сильнее. У Гвинейского закончился контракт, и он поехал на смотрины в «Спартак-2», – приводит ТАСС слова Киселева.

Напомним, 18-летний Гвинейский дебютировал в премьер-лиге 3 марта в матче с «Ростовом» (0:6). Всего в весенней части сезона он провел восемь матчей и забил один гол – 27 апреля в ворота «Анжи».

«Томь» заняла последнее место в премьер-лиге и вылетела в ФНЛ.